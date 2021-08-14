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«Интер» готов заплатить «Наполи» за Инсинье 15 миллионов евро

14 августа 2021, 23:52
Лоренцо Инсинье. Фото Instagram
Лоренцо Инсинье. Фото Instagram
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«Интер» претендует на нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье. Миланский клуб готов заплатить за игрока, чей контракт с неаполитанцами истекает летом следующего года, 15 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

Сам 30-летний Инсинье может получить в Милане контракт на четыре года. В таком случае, он будет получать 6 миллионов евро за сезон.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро. В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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