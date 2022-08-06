«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» на старте АПЛ

«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» в матче 1-го тура чемпионата Англии. «Шпоры» на своем поле выиграли со счетом 4:1.

Причем именно гости открыли счет в матче, когда отличился Джеймс Уорд-Прауз.

Но потом команда Антонио Конте забила четыре года подряд. Отличились Райан сессьеньо, Эрик Дайер и Деян Кулушевски. Еще один гол «святые» забили в свои ворота.