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Сегодня, 18:51

«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» на старте АПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
6 августа. «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» — 4:1.
Фото ФК «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» в матче 1-го тура чемпионата Англии. «Шпоры» на своем поле выиграли со счетом 4:1.

Причем именно гости открыли счет в матче, когда отличился Джеймс Уорд-Прауз.

Но потом команда Антонио Конте забила четыре года подряд. Отличились Райан сессьеньо, Эрик Дайер и Деян Кулушевски. Еще один гол «святые» забили в свои ворота.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
06 авг, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
4:1
Саутгемптон
Голы
Уорд-Проуз, 12 (0:1), Сессеньон, 21 (1:1), Дайер, 31 (2:1), Салису, 61 (3:1), Кулушевски, 63 (4:1)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Эмерсон Роял (Доэрти, 88) Дайер Ромеро Дэвис (Лангле, 86) Хейбьерг Сессеньон (Перишич, 66) Бентанкур (Биссума, 87) Сон Хын Мин Кейн Кулушевски (Лукас Моура, 86)
Саутгемптон
Базуну Уокер-Питерс (Редмонд, 90+2) Салису Беднарек Валери (Стивенс, 46) Ромеу (Диалло, 75) Арибо Уорд-Проуз Лавиа Армстронг (Армстронг, 46) Дженепо (Перро, 72)
Предупреждения
Сессеньон 24’, Бентанкур 75’, Биссума 88’  - 
Судьи
Марринер (Англия)
Англия. Премьер-лига. 1-й тур
06 авг, 17:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
2:1
Вулверхэмптон
Голы
Поденсе, 6 (0:1), Родриго, 24 (1:1), Аит Нури, 74 (2:1)
Лидс
Мелье Стрейк Кох Льоренте Кристенсен Адамс Рока (Гринвуд, 73) Харрисон Родриго (Клих, 65) Ааронсон (Саммервилл, 84) Бэмфорд (Гелхардт, 84)
Вулверхэмптон
Жозе Са Аит Нури Килман Коллинз Хонни Кастро Рубен Невеш Дендонкер Педру Нету Гиббс-Уайт Поденсе Хван Хи Чхан (Кэмпбелл, 85)
Предупреждения
Харрисон 20’, Адамс 90’  - 
Судьи
Джонс (Англия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Лидс
ФК Саутгемптон
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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И В Н П +/- О
1
 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
2
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
3
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
4
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
5
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
13
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
15
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 2 : 2
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 4 : 1
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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Фулхэм

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Эрик Дайер

Эрик Дайер

Тоттенхэм Хотспур

 1
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 1
П
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Александр Зинченко

Арсенал

 1
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Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 1
Кенни Тете

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Фулхэм

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И К Ж
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Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
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Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

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