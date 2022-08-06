«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» на старте АПЛ
«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» в матче 1-го тура чемпионата Англии. «Шпоры» на своем поле выиграли со счетом 4:1.
Причем именно гости открыли счет в матче, когда отличился Джеймс Уорд-Прауз.
Но потом команда Антонио Конте забила четыре года подряд. Отличились Райан сессьеньо, Эрик Дайер и Деян Кулушевски. Еще один гол «святые» забили в свои ворота.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
4
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|4 : 1
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрик Дайер
Тоттенхэм Хотспур
|1
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|1
|П
|
|
Александр Зинченко
Арсенал
|1
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|1
|
|
Кенни Тете
Фулхэм
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|1
|0
|1
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