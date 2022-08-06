Кулибали и Стерлинг дебютируют за «Челси» в матче с «Эвертоном», Кукурелья попал в запас

«Эвертон» и «Челси» объявили составы на матч 1-го тура АПЛ.

В составе лондонцев с первых минут появятся защитник Калиду Кулибали и нападающий Рахим Стерлинг. Для обоих футболистов эта встреча станет первой официальной в составе «Челси».

Кулибали перешел в «Челси» из «Наполи», а Стерлинг — из «Манчестер Сити».

В запасе лондонцев остался Марк Кукурелья, который вчера перешел в команду из «Брайтона».

«Эвертон»: Пикфорд, Паттерсон, Мина, Годфри, Тарковски, Миколенко, Дукуре, Ивоби, Гордон, Макнил, Грэй.

Запасные: Бегович, Холгейт, Кин, Аллан, Деле Алли, Гбамен, Винагре, Уоррингтон, Миллс.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тиагу Силва, Кулибали, Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл, Маунт, Хаверц, Стерлинг.

Запасные: Кепа, Кукурелья, Чалоба, Галлагер, Ковачич, Лофтус-Чик, Пулишич, Зиех, Бройя.

Матч «Эвертон» — «Челси» состоится сегодня, 6 августа. Начало — в 19.30 (мск).