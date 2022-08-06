Кулибали и Стерлинг дебютируют за «Челси» в матче с «Эвертоном», Кукурелья попал в запас
«Эвертон» и «Челси» объявили составы на матч 1-го тура АПЛ.
В составе лондонцев с первых минут появятся защитник Калиду Кулибали и нападающий Рахим Стерлинг. Для обоих футболистов эта встреча станет первой официальной в составе «Челси».
Кулибали перешел в «Челси» из «Наполи», а Стерлинг — из «Манчестер Сити».
В запасе лондонцев остался Марк Кукурелья, который вчера перешел в команду из «Брайтона».
«Эвертон»: Пикфорд, Паттерсон, Мина, Годфри, Тарковски, Миколенко, Дукуре, Ивоби, Гордон, Макнил, Грэй.
Запасные: Бегович, Холгейт, Кин, Аллан, Деле Алли, Гбамен, Винагре, Уоррингтон, Миллс.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тиагу Силва, Кулибали, Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл, Маунт, Хаверц, Стерлинг.
Запасные: Кепа, Кукурелья, Чалоба, Галлагер, Ковачич, Лофтус-Чик, Пулишич, Зиех, Бройя.
Матч «Эвертон» — «Челси» состоится сегодня, 6 августа. Начало — в 19.30 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
4
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|4 : 1
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрик Дайер
Тоттенхэм Хотспур
|1
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|1
|П
|
|
Александр Зинченко
Арсенал
|1
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|1
|
|
Кенни Тете
Фулхэм
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|1
|0
|1