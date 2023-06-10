«Астон Вилла» объявила о переходе Тилеманса

Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс, у которого завершается контракт с «Лестером», станет игроком «Астон Виллы», сообщает официальный сайт бирмингемцев.

26-летний полузащитник присоединится к новой команде 1 июля, когда истечет его контракт с «Лестером».

В прошедшем сезоне Тилеманс провел 37 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.