«Тоттенхэм» рассматривает де Дзерби на пост главного тренера

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в ближайшее время может покинуть команду. Его место может занять тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби, сообщает Telegraph.

По данным источника, Конте покинет свой пост по состоянию здоровья. Ранее он перенес операцию. В клубе считают, что де Дзерби станет хорошей заменой итальянцу.

«Тоттенхэм» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, опередив «Ньюкасл» на 1 очко, однако у «сорок» остается один матч в запасе.