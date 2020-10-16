«Тоттенхэм» подписал защитника «Суонси» Родона
Защитник «Суонси» Джо Родон подписал контракт с «Тоттенхэмом», сообщается на официальном сайте лондонцев.
Соглашение с 22-летним валлийцем рассчитано до 2025 года, игрок будет выступать под 14-м номером. Сообщалось, что сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Родон провел за «Суонси» 5 матчей, в которых команда пропустила 3 гола.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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