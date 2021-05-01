«Тоттенхэм» отказался назначать Рангника главным тренером из-за возраста специалиста
«Тоттенхэм» отказался назначать на пост главного тренера Ральфа Рангника, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
По информации источника, «шпоры» решили отказаться от кандидатуры 62-летнего немца из-за его возраста. Сообщается, что английский клуб хочет назначить молодого специалиста.
TRUE ? Ralf Rangnick was offered to @SpursOfficial and would like to be the next Manager. But: He only has outsider chances. The club is looking for a coach with a younger profile pic.twitter.com/aOaJoeSx9h— Christian Falk (@cfbayern) May 1, 2021
19 апреля руководство «Тоттенхэма» уволило с поста главного тренера команды Жозе Моуринью. До конца сезона обязанности главного тренера будет выполнять бывший футболист «шпор», 29-летний Райан Мэйсон, который завершил карьеру в феврале 2018 года после перелома черепа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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