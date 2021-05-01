Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Тоттенхэм» отказался назначать Рангника главным тренером из-за возраста специалиста

15:22
Теги:

«Тоттенхэм» отказался назначать на пост главного тренера Ральфа Рангника, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, «шпоры» решили отказаться от кандидатуры 62-летнего немца из-за его возраста. Сообщается, что английский клуб хочет назначить молодого специалиста.

19 апреля руководство «Тоттенхэма» уволило с поста главного тренера команды Жозе Моуринью. До конца сезона обязанности главного тренера будет выполнять бывший футболист «шпор», 29-летний Райан Мэйсон, который завершил карьеру в феврале 2018 года после перелома черепа.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Теннисистка, гимнастка и любовь всей жизни. История романов Александра Овечкина
ЦСКА — «Уфа»: стартовые составы на матч РПЛ
Клишина ответила на обвинение о предательстве России
Эльвира Тодуа рассказала, как футболист ЦСКА напился на банкете у женской команды

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд