Моуринью ответил на вопрос о возвращении к работе после ухода из «Тоттенхэма»
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что не планирует возвращаться к работе в ближайшее время после ухода из лондонской команды.
«У меня нет никаких планов сейчас, — приводит слова Моуринью Sky Sports. — Продолжаю вести нормальный образ жизни. Чувствую себя свежо и спокойно. Я в отпуске. Сейчас у меня появилось больше времени для анализа и работы над ошибками. Я подожду перед возвращением в футбол. Не только в правильном клубе, но и в правильной культуре. Возможно, работа в следующем сезоне будет преждвременной, посмотрим».
19 апреля «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил об отставке 58-летнего португальского специалиста и его тренерского штаба. Моуринью работал в английской команде с ноября 2019 года. Клуб завершил прошлый сезон на шестой строчке в АПЛ и попал в Лигу Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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