Моуринью ответил на вопрос о возвращении к работе после ухода из «Тоттенхэма»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что не планирует возвращаться к работе в ближайшее время после ухода из лондонской команды.

«У меня нет никаких планов сейчас, — приводит слова Моуринью Sky Sports. — Продолжаю вести нормальный образ жизни. Чувствую себя свежо и спокойно. Я в отпуске. Сейчас у меня появилось больше времени для анализа и работы над ошибками. Я подожду перед возвращением в футбол. Не только в правильном клубе, но и в правильной культуре. Возможно, работа в следующем сезоне будет преждвременной, посмотрим».

19 апреля «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил об отставке 58-летнего португальского специалиста и его тренерского штаба. Моуринью работал в английской команде с ноября 2019 года. Клуб завершил прошлый сезон на шестой строчке в АПЛ и попал в Лигу Европы.