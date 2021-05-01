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«Манчестер Сити» выиграл у «Кристал Пэлас» и завтра может стать чемпионом Англии

16:20
Хосеп Гвардиола. Фото AFP
Хосеп Гвардиола. Фото AFP
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«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии. Голами отметились Серхио Агуэро и Ферран Торрес.

«Манчестер Сити» с 80 очками уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы завтра может досрочно стать чемпионом Англии, если «Манчестер Юнайтед» (67 баллов) проиграет «Ливерпулю» (54 очка). «Кристал Пэлас» — 38 баллов и 13-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

34-й тур

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:0)

Голы: Агуэро, 57 (0:1). Торрес, 59 (0:2).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, Уорд, Ридевалд (Шлупп, 60), Митчелл, Куяте, Миливоевич, Эзе, Бентеке (Матета, 68), Таунсенд (Айю, 82), Заа.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью (Зинченко, 67), Ляпорт, Аке, Менди, Жоау Канселу, Эрнандес, Агуэро, Стерлинг, Габриэл Жезус, Торрес.

Предупреждения: Миливоевич, 49. Куяте, 81.

Судья: Кут (Англия).

1 мая. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

Кристал Пэлас — Манчестер Сити

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