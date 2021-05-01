«Манчестер Сити» выиграл у «Кристал Пэлас» и завтра может стать чемпионом Англии
«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии. Голами отметились Серхио Агуэро и Ферран Торрес.
«Манчестер Сити» с 80 очками уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы завтра может досрочно стать чемпионом Англии, если «Манчестер Юнайтед» (67 баллов) проиграет «Ливерпулю» (54 очка). «Кристал Пэлас» — 38 баллов и 13-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
34-й тур
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:0)
Голы: Агуэро, 57 (0:1). Торрес, 59 (0:2).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, Уорд, Ридевалд (Шлупп, 60), Митчелл, Куяте, Миливоевич, Эзе, Бентеке (Матета, 68), Таунсенд (Айю, 82), Заа.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью (Зинченко, 67), Ляпорт, Аке, Менди, Жоау Канселу, Эрнандес, Агуэро, Стерлинг, Габриэл Жезус, Торрес.
Предупреждения: Миливоевич, 49. Куяте, 81.
Судья: Кут (Англия).
1 мая. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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