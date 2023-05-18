«Тоттенхэм» объявил об уходе Лукаса Моуры в конце сезона

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура покинет команду по окончании сезона, сообщает официальный сайт лондонцев.

В конце сезона у 30-летнего бразильца истекает контракт со «шпорами». Он станет свободным агентом.

Моура выступает за «Тоттенхэм» с 2018 года. За это время он провел 219 матчей за клуб, забил 38 мячей и отдал 27 голевых передач.