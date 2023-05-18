«Брентфорд» хочет предложить Тони новый контракт, несмотря на отстранение форварда на 8 месяцев

«Брентфорд» планирует предложить новый контракт форварду Айвану Тони, сообщает Sky Sports.

17 мая стало известно, что 27-летний нападающий отстранен на 8 месяцев из-за многочисленных ставок на спорт. В период с 2017 по 2021 год Тони 232 раза нарушил запрет на ставки. Дисквалификация завершится в январе следующего года.

В текущем сезоне Тони провел 33 матча в АПЛ, забил 20 мячей и сделал 4 голевые передачи. Его действующий контракт с «Брентфордом» рассчитан до лета 2025 года.