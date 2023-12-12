«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Удоги

«Тоттенхэм» объявил о подписании нового контракта с левым защитником Дестини Удоги. Контракт игрока рассчитан до конца 2030 года.

По новому контракту он получит прибавку к зарплате, но пока неизвестно, как именно изменился годовой оклад защитника. На данный момент он получает 2,7 миллионов евро в год.

Этот сезон стал первым для итальянца в составе «Тоттенхэма». В этом розыгрыше футболист провел 14 матчей, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.