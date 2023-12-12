«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Удоги
«Тоттенхэм» объявил о подписании нового контракта с левым защитником Дестини Удоги. Контракт игрока рассчитан до конца 2030 года.
По новому контракту он получит прибавку к зарплате, но пока неизвестно, как именно изменился годовой оклад защитника. На данный момент он получает 2,7 миллионов евро в год.
Этот сезон стал первым для итальянца в составе «Тоттенхэма». В этом розыгрыше футболист провел 14 матчей, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|11
|4
|1
|36-15
|37
|
2
|Арсенал
|16
|11
|3
|2
|33-15
|36
|
3
|Астон Вилла
|16
|11
|2
|3
|35-20
|35
|
4
|Ман. Сити
|16
|10
|3
|3
|38-18
|33
|
5
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|
6
|МЮ
|16
|9
|0
|7
|18-21
|27
|
7
|Ньюкасл
|16
|8
|2
|6
|33-21
|26
|
8
|Брайтон
|16
|7
|5
|4
|33-28
|26
|
9
|Вест Хэм
|16
|7
|3
|6
|26-30
|24
|
10
|Фулхэм
|16
|6
|3
|7
|26-26
|21
|
11
|Брентфорд
|16
|5
|4
|7
|23-22
|19
|
12
|Челси
|16
|5
|4
|7
|26-26
|19
|
13
|Вулверхэмптон
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|4
|4
|8
|15-23
|16
|
16
|Нот. Форест
|16
|3
|5
|8
|17-28
|14
|
17
|Эвертон
|16
|7
|2
|7
|20-20
|13
|
18
|Лутон Таун
|16
|2
|3
|11
|17-32
|9
|
19
|Бернли
|16
|2
|2
|12
|16-34
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
|16
|2
|2
|12
|12-41
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.12
|23:00
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
|16.12
|18:00
|
Борнмут – Лутон Таун
|- : -
|16.12
|18:00
|
Челси – Шеффилд Юн.
|- : -
|16.12
|18:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
|- : -
|16.12
|18:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|- : -
|16.12
|20:30
|
Бернли – Эвертон
|- : -
|17.12
|17:00
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|17.12
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|- : -
|17.12
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|17.12
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|10
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|13
|1
|6
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|13
|1
|4
Новости