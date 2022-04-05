Каррагер высказался о перспективах «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство в АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил шансы команды в борьбе за чемпионство в Английской Премьер-лиге (АПЛ).

«Игра в воскресенье с «Сити» может решить, куда отправится титул чемпиона. Я думаю, что и Алисон, и Вирджил Ван Дейк выглядели фантастически в последних двух играх. Но я возвращаюсь к победе над «Лидсом» со счетом 6:0 (прим. 23 февраля), это была классическая игра «Ливерпуля» при Клоппе, а в последние пару игр такого не было. Я думаю, что им придется повысить уровень своей игры, если они хотят получить нужный им результат в Манчестере», — приводит слова Каррагера Mirror со ссылкой на Sky Sports.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» запланирован на 10 апреля, начало — в 18:30 по московскому времени.

Обе команды находятся на вершине турнирной таблицы АПЛ и их разделяет всего одно очко. Лидирует на данный момент «Сити» (73 очка), «Ливерпуль» на втором месте (72 очка).