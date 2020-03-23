«Тоттенхэм» намерен продать Роуза

Руководство «Тоттенхэма» намерено продать защитника Дэнни Роуза, который вторую половину сезона проводит в «Ньюкасле» на правах аренды, сообщает The Northern Echo.

«Шпоры» хотят отправить 29-летнего англичанина на полноценной основе именно в стан «сорок». Стороны в ближайшее время начнут переговоры о трансфере игрока.

У футболиста произошел конфликт с главным тренером «Тоттенхэма» Жозе Моуринью из-за того, что португалец не предоставлял много шансов защитнику, что исключает возвращение Роуза в состав лондонцев.

Всего в нынешнем сезоне Роуз провел 22 матча во всех турнирах и отметился 2 голевыми передачами.