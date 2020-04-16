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«Тоттенхэм» может продать права на название стадиона за 286 миллионов евро

09:20
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Компания Amazon может стать обладателем прав на название стадиона «Тоттенхэма», сообщает Daily Mail. Президент клуба Дэниел Леви планирует заключить рекордную сделку и предполагает, что может получить за продажу прав порядка 286 миллионов евро за срок соглашения на 10 лет. Одним из конкурентов Amazon является Nike.

В настоящее время Amazon снимает документальный фильм о «Тоттенхэме». Стоимость компании оценивается в 1,26 триллиона.

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