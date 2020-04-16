«Тоттенхэм» может продать права на название стадиона за 286 миллионов евро

Компания Amazon может стать обладателем прав на название стадиона «Тоттенхэма», сообщает Daily Mail. Президент клуба Дэниел Леви планирует заключить рекордную сделку и предполагает, что может получить за продажу прав порядка 286 миллионов евро за срок соглашения на 10 лет. Одним из конкурентов Amazon является Nike.

В настоящее время Amazon снимает документальный фильм о «Тоттенхэме». Стоимость компании оценивается в 1,26 триллиона.