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Дубль Лингарда принес «Вест Хэму» победу над «Лестером»

18:04
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«Вест Хэм» победил «Лестер» в матче 31-го тура чемпионата Англии со счетом 3:2. В составе лондонцев дубль оформил полузащитник Джесси Лингард.

«Лестер» с 56 очками остался на 3-м месте, упустив возможность приблизиться к идущему вторым «Манчестер Юнайтед», у которого в активе 60 очков. «Вест Хэм» набрал 55 очков и поднялся на 4-ю позицию.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

31-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер» — 3:2 (2:0)

Голы: Лингард, 29 (1:0). Лингард, 44 (2:0). Боуэн, 48 (3:0). Ихеаначо, 70 (3:1). Ихеаначо, 90+1 (3:2).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Доусон, Масуаку, Цоуфал, Крессуэлл (Бальбуэна, 53), Диоп, Нобл (Джонсон, 81), Лингард, Пабло Форнальс, Соучек, Боуэн (Бенрама, 84).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Кастань, Фофана, Прат (Олбрайтон, 59), Тилеманс, Амарти (Томас, 46), Ндиди, Варди, Ихеаначо.

Предупреждения: Соучек, 10. Крессуэлл, 30. Рикарду Перейра, 33. Фофана, 45+2. Ндиди, 46. Масуаку, 90+2.

Судья: Дин (Англия).

11 апреля. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

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