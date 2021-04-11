Дубль Лингарда принес «Вест Хэму» победу над «Лестером»
«Вест Хэм» победил «Лестер» в матче 31-го тура чемпионата Англии со счетом 3:2. В составе лондонцев дубль оформил полузащитник Джесси Лингард.
«Лестер» с 56 очками остался на 3-м месте, упустив возможность приблизиться к идущему вторым «Манчестер Юнайтед», у которого в активе 60 очков. «Вест Хэм» набрал 55 очков и поднялся на 4-ю позицию.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
31-й тур
«Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер» — 3:2 (2:0)
Голы: Лингард, 29 (1:0). Лингард, 44 (2:0). Боуэн, 48 (3:0). Ихеаначо, 70 (3:1). Ихеаначо, 90+1 (3:2).
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Доусон, Масуаку, Цоуфал, Крессуэлл (Бальбуэна, 53), Диоп, Нобл (Джонсон, 81), Лингард, Пабло Форнальс, Соучек, Боуэн (Бенрама, 84).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Кастань, Фофана, Прат (Олбрайтон, 59), Тилеманс, Амарти (Томас, 46), Ндиди, Варди, Ихеаначо.
Предупреждения: Соучек, 10. Крессуэлл, 30. Рикарду Перейра, 33. Фофана, 45+2. Ндиди, 46. Масуаку, 90+2.
Судья: Дин (Англия).
11 апреля. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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