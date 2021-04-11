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«Бернли» дома проиграл «Ньюкаслу»

15:55
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«Бернли» проиграл в домашнем матче 31-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:2).

В составе победителей голами отметились Якоб Мерфи и Аллан Сен-Максимен, у хозяев единственный мяч забил Матей Выдра.

После 31 тура АПЛ «Бернли» (33) занимает 15-е место в турнирной таблице, «Ньюкасл» (32) — на 17-й позиции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

31-й тур

«Бернли» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:2 (1:0)

Голы: Выдра, 18 (1:0). Мерфи, 59 (1:1). Сен-Максимен, 64 (1:2).

«Бернли»: Пикок-Фаррелл, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Гвюдмундссон (Мумбонго, 90+1), Выдра, Макнейл.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Ритчи, Дамметт, Шелви, Альмирон (Хендрик, 90+3), Лонгстафф, Гэйл (Сен-Максимен, 57), Мерфи, Жоэлинтон (Уилсон, 57).

Предупреждение: Браунхил, 69.

Судья: Тэйлор (Англия).

11 апреля. Бернли. Стадион «Терф Мур».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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