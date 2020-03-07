«Тоттенхэм» и «Бернли» не выявили победителя

«Бернли» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев отличился форвард Крис Вуд.

У команды Жозе Моуринью забил единственный гол полузащитник Деле Алли. Для англичанина он стал 50-м в АПЛ.

«Шпоры» с 41 очком занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бернли» — 39 баллов и 10-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

29-й тур

«Бернли» — «Тоттенхэм» — 1:1 (1:0)

Голы: Вуд, 13 (1:0). Алли, 50 — с пенальти (1:1).

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик (Леннон, 89), Родригес (Выдра, 68), Вуд, Макнейл.

«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Дайер, Алли, Ндомбеле (Ло Сельсо, 46), Скипп (Лукас Моура, 46), Ламела (Орье, 78), Бергвайн.

Предупреждения: Ламела, 19. Тэйлор, 51. Санчес, 56. Тарковски, 57. Корк, 59. Хендрик, 76. Бергвайн, 78. Ло Сельсо, 90+2. Уэствуд, 90+3.

Судья: Мосс (Англия).

7 марта. Бернли. Стадион «Терф Мур».