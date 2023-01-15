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15 января, 23:41

«Тоттенхэм» хочет добиться запрета на посещение стадиона для болельщика, ударившего вратаря «Арсенала»

Виктория Кравченко
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«Тоттенхэм» намерен запретить посещать стадион болельщику, который ударил голкипера «Арсенала» Арона Рэмсдейла после матча чемпионата Англии.

«Нас шокирует поведение фаната, который попытался напасть на голкипера «Арсенала» Арона Рэмсдейла. Насилию в любой форме нет места в футболе. Клуб изучил записи с камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать болельщика, и будет сотрудничать с полицией, «Арсеналом» и игроком, чтобы принять самые решительные меры, включая немедленный запрет на посещение стадиона «Тоттенхэма», — говорится в заявлении на сайте лондонцев.

В матче 20-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» (2:0) голкипер «канониров» Аарон Рэмсдейл и форвард «шпор» Ришарлисон начали что-то активно обсуждать, и бразилец толкнул англичанина. В конфликт вмешался стюард, который разнял игроков.

После этого Рэмсдэйл наклонился, чтобы поднять с газона бутылку с водой. В этот момент к нему подскочил один из болельщиков и пнул его в спину, после чего убежал.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
Матч завершен

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал 1
Барселона 3
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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Неделя

«Вест Хэм» предложил около 30 миллионов евро за одного из лучших бомбардиров чемпионата Франции
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 2 : 1
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 2 : 1
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 3 : 0
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 1 : 2
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 2 : 0
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 1 : 0
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 2 : 0
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 1 : 0
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 1 : 0
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 0 : 2
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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