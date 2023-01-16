«Арсенал» установил новый рекорд по числу набранных очков за 18 матчей в АПЛ

«Арсенал» победил «Тоттенхэм» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 47 очками в 18 матчах — это рекордный показатель в истории клуба. До этого «Арсенал» никогда не набирал такое количество очков за первые 18 игр чемпионата.

Команда проведет следующий матч в АПЛ 22 января против «Манчестер Юнайтед» на своем поле. Начало игры — в 19.30 (мск).