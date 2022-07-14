«Тоттенхэм» в ближайшее время объявит о приобретении защитника «Мидлсбро» Спенса

«Тоттенхэм» достиг соглашения с «Мидлсбро» по переходу защитнику Джеда Спенса, сообщает Sky Sports.

По данным источника, о переходе 21-летнего англичанина стороны объявят в ближайшее время. Спенс обойдется «шпорам» почти в 15 миллионов евро. В дальнейшем сумма может вырасти до 25 миллионов с учетом бонусов.

В сезоне-2021/22 Спенс выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды, защитник помог команде вернуться в АПЛ. 21-летний англичанин забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 50 матчах за «лесников».

Его контракт с «Мидлсбро» действует до лета 2024 года.