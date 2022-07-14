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Роналду откажется от предложения из Саудовской Аравии, которое могло сделать его самым высокооплачиваемым футболистом

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду откажется от предложения выступать за клуб из Саудовской Аравии, несмотря на предложенные ему 275 миллионов евро за два года, сообщает ESPN.

По информации источника, 37-летний португалец хочет бороться за трофеи и играть в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что аравийский клуб готов платить нападающему 125 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4700726/man-united-cristiano-ronaldo-to-turn-down-275m-offer-to-join-saudi-arabian-club-sources?device=featurephone
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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