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Сегодня, 19:13

Источник: «Манчестер Юнайтед» согласовал переход защитника «Аякса» Мартинеса за 54 миллиона евро

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» договорился с «Аяксом» о переходе защитника Лисандро Мартинеса, сообщает журналист Руди Галетти в своем Twitter.

Манкунианцы заплатят за 24-летнего аргентинца 54 миллиона евро. Ранее сообщалось, что английский клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта.

В прошедшем сезоне Мартинес забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 36 матчах за амстердамцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
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