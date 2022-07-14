Источник: «Манчестер Юнайтед» согласовал переход защитника «Аякса» Мартинеса за 54 миллиона евро

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Аяксом» о переходе защитника Лисандро Мартинеса, сообщает журналист Руди Галетти в своем Twitter.

Манкунианцы заплатят за 24-летнего аргентинца 54 миллиона евро. Ранее сообщалось, что английский клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта.

В прошедшем сезоне Мартинес забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 36 матчах за амстердамцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.