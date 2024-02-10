«Тоттенхэм» в концовке вырвал победу над «Брайтоном»

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«Тоттенхэм» дома победил «Брайтон» в матче 24-го тура АПЛ — 2:1.

Счет на 17-й минуте открыл полузащитник гостей Паскаль Гросс, реализовавший пенальти. Лондонцы отыгрались благодаря голу Сарра на 61-й минуте. Победу хозяевам принес гол Бреннана Джонсона на 90+6-й минуте.

«Тоттенхэм» (47 очков) поднялся на четвертое место в АПЛ. «Брайтон» (35) идет восьмым в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Фулхэм» дома победил «Борнмут» (3:1), а «Шеффилд Юнайтед» на выезде обыграл «Лутон Таун» (3:1).