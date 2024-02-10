Гвардиола не уверен, что «Манчестер Сити» выиграет в этом сезоне требл

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что его клуб не сможет выиграть требл в этом сезоне. «Горожане» уже успели одержать победу в Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

«Еще один требл? Это сказка, друзья мои. Вероятность того, что «Манчестер Сити» не выиграет требл — 99,9 процента. Я говорю это потому, что ни одна команда в истории не делала этого дважды подряд. Никогда», — цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

«Манчестер Сити» (52 очка) одержал десятую подряд победу во всех турнирах и занял второе место в АПЛ.