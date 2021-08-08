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Гол Сон Хын Мина помог «Тоттенхэму» обыграть «Арсенал» в товарищеском матче

18:59
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«Тоттенхэм» в товарищеском матче победил «Арсенал» (1:0).

Единственный мяч на 79-й минуте забил Сон Хын Мин.

Товарищеский матч

«Тоттенхэм» (Англия) — «Арсенал» (Англия) — 1:0 (0:0)

Гол: Сон Хын Мин, 79

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Евгений Петров все материалы автора

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