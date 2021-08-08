Гол Сон Хын Мина помог «Тоттенхэму» обыграть «Арсенал» в товарищеском матче
18:59
«Тоттенхэм» в товарищеском матче победил «Арсенал» (1:0).
Единственный мяч на 79-й минуте забил Сон Хын Мин.
Товарищеский матч
«Тоттенхэм» (Англия) — «Арсенал» (Англия) — 1:0 (0:0)
Гол: Сон Хын Мин, 79
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