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Защитник «Ливерпуля» Робертсон получил травму голеностопа в товарищеском матче с «Атлетиком»

19:37
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон получил травму в товарищеском матче против «Атлетика».

27-летний шотландец покинул поле при помощи врачей, вместо него появился Оуэн Бэк.

В сезоне-2020/21 Робертсон провел 50 матчей за «Ливерпуль», на его счету 1 гол и 7 результативных передач. Травма футболиста ставит под вопрос его участие в матче 1-го тура чемпионата Англии-2021/22 против «Норвича», который назначен на 14 августа.

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Иван Торопцев все материалы автора

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