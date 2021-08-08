Нуну Эшпириту Санту отказался комментировать слухи о переходе форварда «Интера» Мартинеса в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту отказался комментировать слухи о возможном переходе нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в английскую команду.

«Я не хочу говорить о футболистах из других команд. Готов обсуждать только игроков «Тоттенхэма», — приводит Sky Sports слова Нуну Эшпириту Санту.

Сегодня, 8 августа сообщалось, что «Тоттенхэм» согласовал покупку Мартинеса у «Интера» за 70 миллионов евро.