Тиагу Силва посоветовал Неймару перейти в «Челси»

Защитник «Челси» Тиагу Силва прокомментировал расзговоры о том, что нападающий сборной Бразилии может покинуть «ПСЖ».

«Неймар должен перейти в «Челси». Если это произойдет, это будет к лучшему. Неймар не нуждается в представлении. Пока я ничего не знаю, но надеюсь, что все получится», — цитирует Тиагу Daily Mail.

В минувшем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.

30-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В составе команды футболист стал четырехкратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.