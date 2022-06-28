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Сегодня, 20:11

Тиагу Силва посоветовал Неймару перейти в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Челси» Тиагу Силва прокомментировал расзговоры о том, что нападающий сборной Бразилии может покинуть «ПСЖ».

«Неймар должен перейти в «Челси». Если это произойдет, это будет к лучшему. Неймар не нуждается в представлении. Пока я ничего не знаю, но надеюсь, что все получится», — цитирует Тиагу Daily Mail.

В минувшем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.

30-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В составе команды футболист стал четырехкратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Неймар Сантос
Тиагу Силва
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
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