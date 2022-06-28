Экс-игрок «Ливерпуля» Коллимор: «Я бы хотел, чтобы клубы запретили игрокам употребление алкоголя»

Бывший игрок «Ливерпуля» Стэн Коллимор прокомментировал новость о полузащитнике «Манчестер Сити» Джеке Грилише, который устроил отпуск в Лас-Вегасе. Он считает, что клубы должны запретить футболистам употребление алкоголя.

«Реакция на статью, которую я написал о Джеке на прошлой неделе, была огромной, — приводит слова Коллимора Mirror. — Многие согласились с тем, что ему нужно сдерживаться в своих тусовках, чтобы максимально использовать свой талант, но многие также не согласились. На самом деле я был потрясен количеством экспертов, профессионалов, бывших профессионалов и болельщиков, которые попали во второй лагерь и которые провели последние несколько дней, наслаждаясь фотографиями с вечеринки Грилиша в Лас-Вегасе и поддерживая его. Теперь я могу гарантировать ему, что те же самые люди будут разносить его, когда у него будет провал в форме».

Экс-игрок отметил, что люди, которые составляют футболистам компанию на подобных мероприятиях, чаще всего первыми начинают их критиковать.

«Я знаю, какую травму я пережил из-за собственной наивности, будучи футболистам, и я вижу сходство. Ему нужно понять, что он больше не просто Джек, он — достояние общественности, и именно поэтому мое послание остается таким: «Пожалуйста, парень, смени тактику и пойми, что «вознаграждение» за то, что ты делаешь, не очень приятно». Я бы сказал это любому футболисту, чьи тусовочные выходки регулярно попадали на первые полосы газет и сайтов, и я надеюсь, что скоро он прислушается к моему совету. Как бы безумно это ни звучало для людей, не занимающихся спортом, я бы на самом деле хотел, чтобы футбольные клубы вообще запретили игрокам употребление алкоголя».

Коллимор отметил, что алкоголь серьезно снижает спортивные результаты.

«Вот почему Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович и Джеймс Милнер держатся от него подальше. Это не причинило этим троим никакого вреда, не так ли? Послушайте, я понимаю, что в футболе, где межсезонье короткое, соблазн напиться силен даже для тех, кто почти ничего не пьет в течение сезона. И это нелегко для таких игроков, как Грилиш, Фил Фоден или любого другого молодого британского игрока, потому что напиться и пойти вразнос — это очень большая часть нашей культуры. Но, возможно, если бы в футболе было введено правило о запрете употребления алкоголя, это могло бы оказать положительное влияние на наше общество в целом. И если водителей грузовиков и механизаторов регулярно проверяют на содержание алкоголя в их организме, почему бы не сделать это с нашими игроками?» — сказал он.

В прошедшем сезоне 26-летний англичанин забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 39 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.