Тоби Алдервейрелд: «Нужно учитывать положительные стороны игры с «Ливерпулем»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд выразил разочарование поражением от «Ливерпуля» (0:1) в матче чемпионата Англии. По его словам, в игре можно найти положительные стороны.

— С точки зрения обороны мы справились очень хорошо. К сожалению, не смогли набрать ни одного очка, — цитирует ВВС Алдервейрелда. — Мы разочарованы результатом, но не производительностью. Нужно учитывать положительные моменты этой игры. Мы хорошо тренировались, готовились. Думаю, можно было увидеть, что организация игры стала намного лучше.