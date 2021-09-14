Невилл назвал Роналду величайшим футболистом в истории
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гэри Невилл поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду.
«Я посмотрел, как Роналду забивал в своей карьере. Он может забивать нерабочей левой ногой, правой ногой, может забить с большой дистанции. Наверное, сейчас он лучший игрок в мире в плане выбора позиции.
Он забивает с пенальти, а если его поставить в штрафную и грузить туда мяч, то он забьет головой. Может, он даже забьет со штрафного.
Так что я действительно думаю, что Роналду — величайший футболист из когда-либо игравших. Он тот игрок, который мог бы выиграть матч самыми разными способами. Он наиболее совершенный игрок", — приводит слова Невилла Sky Sports.
Роналду ушел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В своем первом матче 4-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1) 36-летний португалец оформил дубль.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12407308/cristiano-ronaldo-or-lionel-messi-who-is-the-greatest-gary-neville-and-jamie-carragher-disagree-on-monday-night-football
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