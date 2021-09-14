Невилл назвал Роналду величайшим футболистом в истории

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гэри Невилл поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду.

«Я посмотрел, как Роналду забивал в своей карьере. Он может забивать нерабочей левой ногой, правой ногой, может забить с большой дистанции. Наверное, сейчас он лучший игрок в мире в плане выбора позиции.

Он забивает с пенальти, а если его поставить в штрафную и грузить туда мяч, то он забьет головой. Может, он даже забьет со штрафного.

Так что я действительно думаю, что Роналду — величайший футболист из когда-либо игравших. Он тот игрок, который мог бы выиграть матч самыми разными способами. Он наиболее совершенный игрок", — приводит слова Невилла Sky Sports.

Роналду ушел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В своем первом матче 4-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1) 36-летний португалец оформил дубль.