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Невилл назвал Роналду величайшим футболистом в истории

15:57
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гэри Невилл поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду.

«Я посмотрел, как Роналду забивал в своей карьере. Он может забивать нерабочей левой ногой, правой ногой, может забить с большой дистанции. Наверное, сейчас он лучший игрок в мире в плане выбора позиции.

Он забивает с пенальти, а если его поставить в штрафную и грузить туда мяч, то он забьет головой. Может, он даже забьет со штрафного.

Так что я действительно думаю, что Роналду — величайший футболист из когда-либо игравших. Он тот игрок, который мог бы выиграть матч самыми разными способами. Он наиболее совершенный игрок", — приводит слова Невилла Sky Sports.

Роналду ушел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В своем первом матче 4-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1) 36-летний португалец оформил дубль.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12407308/cristiano-ronaldo-or-lionel-messi-who-is-the-greatest-gary-neville-and-jamie-carragher-disagree-on-monday-night-football

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Екатерина Савостина все материалы автора

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