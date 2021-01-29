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«Вест Хэм» выкупил Бенраму у «Брентфорда»

13:06
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«Вест Хэм» в своих соцсетях объявил о выкупе играющего за них на правах аренды полузащитника «Брентфорда» Саида Бенрамы. Клуб потратил на переход 25-летнего алжирца 25 миллионов фунтов.

Бенрама отыграл первую половину сезона за «молотобойцев» на правах аренды. Он сыграл 14 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

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