«Вест Хэм» выкупил Бенраму у «Брентфорда»

«Вест Хэм» в своих соцсетях объявил о выкупе играющего за них на правах аренды полузащитника «Брентфорда» Саида Бенрамы. Клуб потратил на переход 25-летнего алжирца 25 миллионов фунтов.

Бенрама отыграл первую половину сезона за «молотобойцев» на правах аренды. Он сыграл 14 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.