«Вест Хэм» выкупил Бенраму у «Брентфорда»
13:06
«Вест Хэм» в своих соцсетях объявил о выкупе играющего за них на правах аренды полузащитника «Брентфорда» Саида Бенрамы. Клуб потратил на переход 25-летнего алжирца 25 миллионов фунтов.
It's official! ?@Benrahma2 ?? pic.twitter.com/HZltGfR8Pg— West Ham United (@WestHam) January 29, 2021
Бенрама отыграл первую половину сезона за «молотобойцев» на правах аренды. Он сыграл 14 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.
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