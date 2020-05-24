Тиагу Силва может продолжить карьеру в «Эвертоне»

«Эвертон» рассматривает вариант с приглашением защитника «ПСЖ» Тиагу Силвы, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, английский клуб попробует подписать 35-летнего бразильца, если он не согласится продлевать контракт с «ПСЖ». Также, «Эвертон» интересуется центральным защитником «Лилля» Габриэлом и полузащитником «Наполи» Алланом.

В сезоне-2019/20 Силва провел за «ПСЖ» 30 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Контракт бразильца с парижским клубом истекает в конце июня 2020 года.