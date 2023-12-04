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Тен Хаг потерял поддержку половины раздевалки «МЮ» после поражения от «Ньюкасла»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Эрик тен Хаг.
Фото AFP

Игроки «Манчестер Юнайтед» разочаровались в навыках главного тренера команды Эрика тен Хага, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 53-летний специалист потерял поддержку со стороны половины раздевалки после поражения от «Ньюкасла» (0:1) в 14-м туре АПЛ. Многие футболисты недовольны стилем игры «Манчестер Юнайтед». Также некоторым игрокам не нравится большой объем беговой работы на тренировках.

Еще одной причиной разочарования игроков «МЮ» стал продолжающийся конфликт Тен Хага с полузащитником Джейдоном Санчо, которого клуб отстранил от основной команды в сентябре.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с июля 2022 года. После 14 туров манкунианцы с 24 очками занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Кроме того, «МЮ» за тур до конца идет последним в группе Лиги чемпионов, набрав 4 очка в 5 встречах.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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3 дня
Неделя

Уайлдер вернется на пост главного тренера «Шеффилда»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 10 3 1 29-11 33
2
 Ливерпуль 14 9 4 1 32-14 31
3
 Ман. Сити 14 9 3 2 36-16 30
4
 Астон Вилла 14 9 2 3 33-20 29
5
 Тоттенхэм 14 8 3 3 28-20 27
6
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
7
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
8
 Брайтон 14 6 4 4 30-26 22
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 14 5 4 5 25-22 19
11
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
12
 Кр. Пэлас 14 4 4 6 14-19 16
13
 Вулверхэмптон 14 4 3 7 19-25 15
14
 Фулхэм 14 4 3 7 16-26 15
15
 Нот. Форест 14 3 4 7 16-22 13
16
 Борнмут 14 3 4 7 16-30 13
17
 Лутон Таун 14 2 3 9 13-26 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 14 2 1 11 15-32 7
20
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.12 22:30
Вулверхэмптон – Бернли
 - : -
5.12 23:15
Лутон Таун – Арсенал
 - : -
6.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
6.12 22:30
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
6.12 22:30
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
 - : -
6.12 22:30
Кр. Пэлас – Борнмут
 - : -
6.12 23:15
Астон Вилла – Ман. Сити
 - : -
6.12 23:15
МЮ – Челси
 - : -
7.12 22:30
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
7.12 23:15
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 9
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 13 1 5
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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