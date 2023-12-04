Тренер «Фейеноорда» Арне Слот отказался возглавить «Челси» перед назначением Почеттино

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот мог возглавить «Челси», сообщает AD.nl.

По информации источника, владелец «Челси» Тодд Боэли летом вел переговоры с 45-летним специалистом в Лондоне, но Слот в итоге отказался от предложения лондонцев. В итоге «Челси» возглавил Маурисио Почеттино.

Слот работает с «Фейеноордом» с лета 2021 года. До этого он тренировал АЗ.

После 14 туров «Челси» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.