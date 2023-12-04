Тренер «Фейеноорда» Арне Слот отказался возглавить «Челси» перед назначением Почеттино
Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот мог возглавить «Челси», сообщает AD.nl.
По информации источника, владелец «Челси» Тодд Боэли летом вел переговоры с 45-летним специалистом в Лондоне, но Слот в итоге отказался от предложения лондонцев. В итоге «Челси» возглавил Маурисио Почеттино.
Слот работает с «Фейеноордом» с лета 2021 года. До этого он тренировал АЗ.
После 14 туров «Челси» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|14
|10
|3
|1
|29-11
|33
|
2
|Ливерпуль
|14
|9
|4
|1
|32-14
|31
|
3
|Ман. Сити
|14
|9
|3
|2
|36-16
|30
|
4
|Астон Вилла
|14
|9
|2
|3
|33-20
|29
|
5
|Тоттенхэм
|14
|8
|3
|3
|28-20
|27
|
6
|Ньюкасл
|14
|8
|2
|4
|32-14
|26
|
7
|МЮ
|14
|8
|0
|6
|16-17
|24
|
8
|Брайтон
|14
|6
|4
|4
|30-26
|22
|
9
|Вест Хэм
|14
|6
|3
|5
|24-24
|21
|
10
|Челси
|14
|5
|4
|5
|25-22
|19
|
11
|Брентфорд
|14
|5
|4
|5
|22-19
|19
|
12
|Кр. Пэлас
|14
|4
|4
|6
|14-19
|16
|
13
|Вулверхэмптон
|14
|4
|3
|7
|19-25
|15
|
14
|Фулхэм
|14
|4
|3
|7
|16-26
|15
|
15
|Нот. Форест
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
16
|Борнмут
|14
|3
|4
|7
|16-30
|13
|
17
|Лутон Таун
|14
|2
|3
|9
|13-26
|9
|
18
|Эвертон
|14
|5
|2
|7
|15-20
|7
|
19
|Бернли
|14
|2
|1
|11
|15-32
|7
|
20
|Шеффилд Юн.
|14
|1
|2
|11
|11-39
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.12
|22:30
|
Вулверхэмптон – Бернли
|- : -
|5.12
|23:15
|
Лутон Таун – Арсенал
|- : -
|6.12
|22:30
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|6.12
|22:30
|
Фулхэм – Нот. Форест
|- : -
|6.12
|22:30
|
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
|- : -
|6.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|- : -
|6.12
|23:15
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|- : -
|6.12
|23:15
|
МЮ – Челси
|- : -
|7.12
|22:30
|
Эвертон – Ньюкасл
|- : -
|7.12
|23:15
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|9
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|12
|1
|5
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|13
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2
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