Тен Хаг — о будущем Рэшфорда: «Мы работаем над этим»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о будущем Маркуса Рэшфорда. Соглашение 25-летнего форварда с клубом рассчитано до средины 2024 года.

«Это внутренний процесс. Мы сосредоточены на победах, но мы думаем и о будущем. Так что мы работаем над этим», — сказал тен Хаг журналистам.

В этом сезоне футболист провел за «Манчестер Юнайтед» 44 матча, в них он забил 27 голов и сделал 9 результативных передач.

«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.