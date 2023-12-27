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Сегодня, 01:57

Тен Хаг оценил волевую победу «МЮ» над «Астон Виллой»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 19-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:2).

«В перерыве я сказал команде: «Продолжайте верить и делать то, что мы делали, но старайтесь создавать еще больше». Нам нужно было оказывать все большее давление. Вы видели, что произошло, когда при счете 1:2 мы добавили давления. Я сказал перед игрой, что мы играли на равных с «Арсеналом», играли на равных с «Ливерпулем», поэтому, если мы будем выкладываться на полную, мы сможем победить кого угодно.

Поверьте, даже когда вы проигрываете 0:2, это не имеет значения. Нужно продолжать в том же духе, проявлять характер, и сегодня ребята показали, что у нас действительно есть характер для этого. Я думаю, это было очень хорошее командное выступление», — приводит слова тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» прервал 3-матчевую серию без побед (2 поражения и 1 ничья) в АПЛ. Команда Эрика тен Хага набрала 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

У «Астон Виллы» прервалась 7-матчевая (5 побед и 2 ничьих) беспроигрышная серия. Команда Унаи Эмери с 39 очками занимает третье место в таблице премьер-лиги.

ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
3
 Астон Вилла 19 12 3 4 40-25 39
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 МЮ 19 10 1 8 21-25 31
7
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
8
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
11
 Челси 18 6 4 8 29-28 22
12
 Вулверхэмптон 18 6 4 8 23-30 22
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 19 3 2 14 18-38 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
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26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 1 : 3
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 0
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 2 : 3
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 0 : 2
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 3 : 2
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
28.12 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
28.12 23:15
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

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 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
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Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
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Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

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Астон Вилла

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