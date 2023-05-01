Тен Хаг — о Фернандеше: «Без таких футболистов не выигрываются трофеи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победного матча против «Астон Виллы» (1:0) оценил игру Бруну Фернандеша, который забил единственный гол в этом матче.

«Фернандеш — крутой футболист. Несколько недель назад поднимался вопрос о его капитанстве, это было безумием, потому что Бруну — явный лидер. Он является примером для подрастающего поколения «МЮ». Без таких футболистов не выигрываются трофеи», — цитирует тренера Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ Фернандеш провел 31 матч, отметившись 6 голам и 7 ассистами.