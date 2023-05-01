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Сегодня, 06:50

Крис Уоддл оценил последние выступления «Ливерпуля»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной Англии Крис Уоддл считает, что «Ливерпуль» слишком поздно решил попасть в топ-4 лучших команд в АПЛ. Ранее подопечные Юргена Клоппа обыграли «Тоттенхэм» (4:3).

«Ливерпуль» разогнался, у команды начало получаться, но я боюсь, что это слишком поздно для четверки лучших. Они уже не те, что были несколько лет назад. Но они могут выиграть все оставшиеся матчи", — цитирует Уоддла BBC Sport.

«Ливерпуль» набрал 54 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с 14 баллами остался на последней позиции.

ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 24 4 4 84-30 76
2
 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
3
 Ньюкасл 33 18 11 4 61-27 65
4
 МЮ 32 19 6 7 49-39 63
5
 Ливерпуль 33 16 8 9 65-42 56
6
 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
7
 Тоттенхэм 34 16 6 12 63-57 54
8
 Брайтон 31 15 7 9 61-40 52
9
 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10
 Фулхэм 33 13 6 14 45-45 45
11
 Кр. Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12
 Челси 32 10 9 13 30-35 39
13
 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
14
 Вулверхэмптон 34 10 7 17 29-50 37
15
 Вест Хэм 33 9 7 17 37-47 34
16
 Лидс 34 7 9 18 43-67 30
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
18
 Лестер 33 8 5 20 44-57 29
19
 Эвертон 33 6 10 17 25-50 28
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
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35 тур
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38 тур
29.04 14:30
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 4 : 3
29.04 17:00
Брентфорд – Нот. Форест
 2 : 1
29.04 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 6 : 0
30.04 16:00
Борнмут – Лидс
 4 : 1
30.04 16:00
Фулхэм – Ман. Сити
 1 : 2
30.04 16:00
МЮ – Астон Вилла
 1 : 0
30.04 16:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 3 : 1
30.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 4 : 3
1.05 22:00
Лестер – Эвертон
 - : -
2.05 22:00
Арсенал – Челси
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 34
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 25
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 22 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 32 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 20 1 5
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