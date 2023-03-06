Тен Хаг — о 0:7 от «Ливерпуля»: «Это было очень плохо и очень слабо. Сюрприз для меня»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:7) в 26-м туре АПЛ.

«Все довольно очевидно: это было непрофессионально. В первом тайме мы были лучше, как я считаю. Наши моменты были лучше, у нас было два выхода один на один. Мы оставались в игре. Случившееся после перерыва удивило меня. Мы просто отдали матч.

При счете 0:3, когда матч уже проигран, команда должна сплотиться. Мы этого не сделали. Это сюрприз для меня. Не ожидал такого от команды. Это не «Манчестер Юнайтед». Это было очень плохо и очень слабо», — сказал Тен Хаг.

После поражения «Манчестер Юнайтед» сохранил третье место в АПЛ. В активе манкунианцев 49 очков. Они отстают на 9 баллов от «Манчестер Сити», имея игру в запасе.