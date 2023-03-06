Полузащитник «Ньюкасла» Гимарайнс: «Гвардиола — гений, лучший в истории»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

В матче 26-го тура АПЛ «горожане» переиграли «сорок» со счетом 2:0.

«Пеп сказал, что я «хорош»? У нас прекрасные отношения, мы разговаривали несколько раз. Для меня Гвардиола — гений, лучший тренер в истории», — приводит слова Гимарайнс ESPN Brasil.

25-летний Гимарайнс выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. Соглашение подписано до лета 2026 года.