Тен Хаг не уверен в своем будущем на посту главного тренера «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не уверен в своем будущем в клубе, сообщает ESPN.

По данным источника, специалист не верит, что ему уже нашли замену, однако думает, что сохранение должности также не гарантировано.

Тен Хаг на данный момент планирует летнюю трансферную кампанию и предсезонную подготовку.

«Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 47 очков в 28 матчах.