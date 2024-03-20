Тен Хаг не уверен в своем будущем на посту главного тренера «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не уверен в своем будущем в клубе, сообщает ESPN.
По данным источника, специалист не верит, что ему уже нашли замену, однако думает, что сохранение должности также не гарантировано.
Тен Хаг на данный момент планирует летнюю трансферную кампанию и предсезонную подготовку.
«Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 47 очков в 28 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|29
|20
|7
|2
|67-27
|67
|
2
|Арсенал
|29
|20
|5
|4
|70-24
|65
|
3
|Ман. Сити
|29
|19
|7
|3
|63-28
|64
|
4
|Астон Вилла
|30
|18
|5
|7
|62-42
|59
|
5
|Тоттенхэм
|29
|17
|5
|7
|61-43
|56
|
6
|МЮ
|29
|15
|3
|11
|40-40
|48
|
7
|Вест Хэм
|30
|12
|8
|10
|49-54
|44
|
8
|Ньюкасл
|29
|13
|4
|12
|63-51
|43
|
9
|Брайтон
|29
|11
|9
|9
|51-46
|42
|
10
|Вулверхэмптон
|29
|12
|5
|12
|42-46
|41
|
11
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49-47
|40
|
12
|Фулхэм
|30
|11
|6
|13
|46-47
|39
|
13
|Борнмут
|29
|10
|8
|11
|43-53
|38
|
14
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|34-49
|30
|
15
|Брентфорд
|30
|7
|6
|17
|42-55
|27
|
16
|Эвертон
|29
|8
|7
|14
|30-41
|25
|
17
|Нот. Форест
|30
|6
|8
|16
|36-52
|22
|
18
|Лутон Таун
|30
|5
|7
|18
|43-62
|22
|
19
|Бернли
|30
|4
|6
|20
|31-65
|18
|
20
|Шеффилд Юн.
|29
|3
|6
|20
|27-77
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.03
|15:30
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|4 : 3
|30.03
|18:00
|
Борнмут – Эвертон
|2 : 1
|30.03
|18:00
|
Челси – Бернли
|2 : 2
|30.03
|18:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|1 : 1
|30.03
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Фулхэм
|3 : 3
|30.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Лутон Таун
|2 : 1
|30.03
|20:30
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|2 : 0
|30.03
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|1 : 1
|31.03
|16:00
|
Ливерпуль – Брайтон
|2 : 1
|31.03
|18:30
|
Ман. Сити – Арсенал
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|26
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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