Тен Хаг хотел бы возглавить «Баварию»

Эрик тен Хаг хотел бы возглавить немецкий клуб, сообщает Bayern & Germany. Специалист не уверен в своем будущем на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, тен Хаг мечтает в какой-то момент карьеры возглавить «Баварию». При этом в настоящий момент в списках мюнхенского клуба тен Хага нет. Кандидатуру нидерландца могут обсудить, если он покинет английскую команду.

«Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 47 очков в 28 матчах.