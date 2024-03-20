Тен Хаг хотел бы возглавить «Баварию»
Эрик тен Хаг хотел бы возглавить немецкий клуб, сообщает Bayern & Germany. Специалист не уверен в своем будущем на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, тен Хаг мечтает в какой-то момент карьеры возглавить «Баварию». При этом в настоящий момент в списках мюнхенского клуба тен Хага нет. Кандидатуру нидерландца могут обсудить, если он покинет английскую команду.
«Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 47 очков в 28 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|29
|20
|7
|2
|67-27
|67
|
2
|Арсенал
|29
|20
|5
|4
|70-24
|65
|
3
|Ман. Сити
|29
|19
|7
|3
|63-28
|64
|
4
|Астон Вилла
|30
|18
|5
|7
|62-42
|59
|
5
|Тоттенхэм
|29
|17
|5
|7
|61-43
|56
|
6
|МЮ
|29
|15
|3
|11
|40-40
|48
|
7
|Вест Хэм
|30
|12
|8
|10
|49-54
|44
|
8
|Ньюкасл
|29
|13
|4
|12
|63-51
|43
|
9
|Брайтон
|29
|11
|9
|9
|51-46
|42
|
10
|Вулверхэмптон
|29
|12
|5
|12
|42-46
|41
|
11
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49-47
|40
|
12
|Фулхэм
|30
|11
|6
|13
|46-47
|39
|
13
|Борнмут
|29
|10
|8
|11
|43-53
|38
|
14
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|34-49
|30
|
15
|Брентфорд
|30
|7
|6
|17
|42-55
|27
|
16
|Эвертон
|29
|8
|7
|14
|30-41
|25
|
17
|Нот. Форест
|30
|6
|8
|16
|36-52
|22
|
18
|Лутон Таун
|30
|5
|7
|18
|43-62
|22
|
19
|Бернли
|30
|4
|6
|20
|31-65
|18
|
20
|Шеффилд Юн.
|29
|3
|6
|20
|27-77
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.03
|15:30
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|4 : 3
|30.03
|18:00
|
Борнмут – Эвертон
|2 : 1
|30.03
|18:00
|
Челси – Бернли
|2 : 2
|30.03
|18:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|1 : 1
|30.03
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Фулхэм
|3 : 3
|30.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Лутон Таун
|2 : 1
|30.03
|20:30
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|2 : 0
|30.03
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|1 : 1
|31.03
|16:00
|
Ливерпуль – Брайтон
|2 : 1
|31.03
|18:30
|
Ман. Сити – Арсенал
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|26
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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