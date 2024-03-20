«Ливерпуль» — «Ман Сити»: Уэбб заявил, что Оливер правильно не назначил пенальти. Что скажет Клопп?

Глава английских судей Хоуард Уэбб в телепередаче Match Officials Mic'd Up поддержал решение Майкла Оливера, который не назначил пенальти в ворота «Манчестер Сити» на 90+8-й минуте матча 28-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1). Момент вызвал бурную реакцию среди экспертов и болельщиков, значительное число которых недоумевали, почему рефери не наказал Жереми Доку 11-метровым ударом.

В том моменте футболист «Сити» в своей штрафной площади в единоборстве с Алексисом Мак Аллистером попал ему бутсой в грудь. При этом Доку сначала успел сыграть в мяч, который находился достаточно низко, чтобы выбить его головой.

Уэбб, отвечая на вопросы Майкла Оуэна, заявил, что любое из решений, принятое Оливером, должно было остаться в силе — назначь он пенальти или продолжи игру. А видеоарбитр (ВАР) Стюарт Аттуэлл, по мнению Уэбба, правильно определил, что судья не совершил явной и очевидной ошибки.

Фото Скриншот из трансляции

Фото Скриншот из трансляции

«Вы слышите, как Майкл Оливер говорит, что мяч оказывается между двумя игроками, направляющимися друг к другу, — сказал Уэбб, комментируя переговоры между судьей и ВАР. — Мяч слишком низко, чтобы сыграть в него головой. Доку поднимает ногу, чтобы выбить мяч и происходит ее контакт с мячом. Да, при этом есть некоторый контакт и с Мак Аллистером. Тот толком не играет в мяч. Я понимаю, почему возникли разные мнения. Думаю, проверка была бы завершена (без приглашения рефери к монитору для ОФР. — Прим. А. Б.) при любом решении судьи. Не нужно пересматривать игровые ситуации, которые нельзя назвать черно-белыми. Не для этого существует ВАР».

Фото Скриншот из трансляции

«Почему парень в ВАР-комнате решил, что это не явная и очевидная ошибка судьи? Что он съел на обед? Это стопроцентный пенальти. Они, конечно, найдут объяснение. Но это стопроцентный фол в любой точке поля и, возможно, желтая карточка», — возмущался после матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Интересно, что он скажет теперь, посмотрев передачу и услышав вердикт Уэбба.