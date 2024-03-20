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Судейство

20 марта, 13:13

«Ливерпуль» — «Ман Сити»: Уэбб заявил, что Оливер правильно не назначил пенальти. Что скажет Клопп?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
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Глава английских судей Хоуард Уэбб в телепередаче Match Officials Mic'd Up поддержал решение Майкла Оливера, который не назначил пенальти в ворота «Манчестер Сити» на 90+8-й минуте матча 28-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1). Момент вызвал бурную реакцию среди экспертов и болельщиков, значительное число которых недоумевали, почему рефери не наказал Жереми Доку 11-метровым ударом.

В том моменте футболист «Сити» в своей штрафной площади в единоборстве с Алексисом Мак Аллистером попал ему бутсой в грудь. При этом Доку сначала успел сыграть в мяч, который находился достаточно низко, чтобы выбить его головой.

Уэбб, отвечая на вопросы Майкла Оуэна, заявил, что любое из решений, принятое Оливером, должно было остаться в силе — назначь он пенальти или продолжи игру. А видеоарбитр (ВАР) Стюарт Аттуэлл, по мнению Уэбба, правильно определил, что судья не совершил явной и очевидной ошибки.

Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции

«Вы слышите, как Майкл Оливер говорит, что мяч оказывается между двумя игроками, направляющимися друг к другу, — сказал Уэбб, комментируя переговоры между судьей и ВАР. — Мяч слишком низко, чтобы сыграть в него головой. Доку поднимает ногу, чтобы выбить мяч и происходит ее контакт с мячом. Да, при этом есть некоторый контакт и с Мак Аллистером. Тот толком не играет в мяч. Я понимаю, почему возникли разные мнения. Думаю, проверка была бы завершена (без приглашения рефери к монитору для ОФР. — Прим. А. Б.) при любом решении судьи. Не нужно пересматривать игровые ситуации, которые нельзя назвать черно-белыми. Не для этого существует ВАР».

Фото Скриншот из трансляции

«Почему парень в ВАР-комнате решил, что это не явная и очевидная ошибка судьи? Что он съел на обед? Это стопроцентный пенальти. Они, конечно, найдут объяснение. Но это стопроцентный фол в любой точке поля и, возможно, желтая карточка», — возмущался после матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Интересно, что он скажет теперь, посмотрев передачу и услышав вердикт Уэбба.

Фото Скриншот из трансляции
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
2
 Арсенал 29 20 5 4 70-24 65
3
 Ман. Сити 29 19 7 3 63-28 64
4
 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5
 Тоттенхэм 29 17 5 7 61-43 56
6
 МЮ 29 15 3 11 40-40 48
7
 Вест Хэм 30 12 8 10 49-54 44
8
 Ньюкасл 29 13 4 12 63-51 43
9
 Брайтон 29 11 9 9 51-46 42
10
 Вулверхэмптон 29 12 5 12 42-46 41
11
 Челси 28 11 7 10 49-47 40
12
 Фулхэм 30 11 6 13 46-47 39
13
 Борнмут 29 10 8 11 43-53 38
14
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 34-49 30
15
 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
16
 Эвертон 29 8 7 14 30-41 25
17
 Нот. Форест 30 6 8 16 36-52 22
18
 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19
 Бернли 30 4 6 20 31-65 18
20
 Шеффилд Юн. 29 3 6 20 27-77 15
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.03 15:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 4 : 3
30.03 18:00
Борнмут – Эвертон
 2 : 1
30.03 18:00
Челси – Бернли
 2 : 2
30.03 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 1 : 1
30.03 18:00
Шеффилд Юн. – Фулхэм
 3 : 3
30.03 18:00
Тоттенхэм – Лутон Таун
 2 : 1
30.03 20:30
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 2 : 0
30.03 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 1
31.03 16:00
Ливерпуль – Брайтон
 2 : 1
31.03 18:30
Ман. Сити – Арсенал
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 21 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 26 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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