Тен Хаг хочет сохранить Эванса в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказала, что хочет сохранить защитника Джонни Эванса в команде. Летом 35-летний футболист подписал краткосрочный контракт на предсезонку.

«Я бы хотел, чтобы Эванс остался — идет обсуждение нового контракта. Мы ведем переговоры, и когда у нас будут новости, мы их сообщим, как обычно», — цитирует тренера журналист Фабрицио Романо.

Эванс является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». В 198 играх он забил 7 голов и отдал 7 голевых передач.