Эрик тен Хаг прокомментировал несостоявшийся переход Магуайра в «Вест Хэм»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о несостоявшемся трансфере Гарри Магуайра в «Вест Хэм».

«Я счастлив, что Гарри с нами. Нам нужна отличная команды. У нас есть четыре хороших центральных защитника, а если посчитать Люка Шоу, то пять. Мы нуждаемся в них, потому что в новом сезоне нам предстоит сыграть 50-60 матчей в сезоне», — цитирует тренера «Манчестер Юнайтед» Mirror.

Сообщалось, что в этом сезоне футболист может стать игроком «Вест Хэма». Однако трансфер не состоялся.