Теему Пукки: "Ливерпуль" - крутая команда, которая сразу наказывает за ошибки"

Нападающий "Норвича" Теему Пукки после поражения от "Ливерпуля" в 1-м туре чемпионата Англии (1:4) отметил силу соперника. Также он признался, что после перерыва команда не думала об очках, а хотела просто забить.

– "Норвич" довольно хорошо провел вторую половину матча, – цитирует BBC Пукки. – В перерыве мы решили, что набрать очки, может быть, слишком круто для нас, поэтому мы просто хотели выйти и попытаться забить. В первом тайме "Норвич" играл неплохо, но "Ливерпуль" – крутая команда, которая сразу накажет за ошибки.