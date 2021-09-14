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Бенитес прокомментировал победу «Эвертона» в матче с «Бернли»

00:59
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Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (3:1).

«Это была хорошая игра. Было непросто, но в целом все было в порядке. Когда мы забили гол, у нас стало больше уверенности. Мы играли 4-3-3, создавали больше моментов и могли забить больше голов. И Грей, и Таунсенд — качественные и хорошие профи. Они хотят учиться, даже Андрос в его возрасте. Никто не может спорить о качестве Хамесв, но он отстает от остальных», — приводит слова Бенитеса BBC Sport.

«Эвертон» набрал 10 очков и занимает четвертое место. У «Бернли» одно очко и 18-я позиция.

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Сергей Разин все материалы автора

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