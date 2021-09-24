Сульшер: «Захватывающе видеть Роналду и Кавани вместе»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер перед матчем 6-го тура АПЛ с «Астон Виллой» высказался о взаимодействии нападающих Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани.
«Захватывающе видеть Роналду и Кавани вместе. Уверен, что это хорошее партнерство, мы видим, как команды выходят против нас. Это два парня, которых вы хотите видеть вместе. В этом сценарии я вижу, что Роналду и Кавани хорошо работают вместе», — цитирует Сульшера Manchester Evening News.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» пройдет завтра, 25 сентября. Начало — в 14.30 мск.
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